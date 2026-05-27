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外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.18%，報0.5901元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日20:30，紐元/美元上漲0.0069點漲幅達1.18%，暫報0.5901點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.78%
  • 近 1 週：-0.05%
  • 近 3 月：-2.47%
  • 近 6 月：+2.35%
  • 今年以來：+1.29%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.90，本日上漲0.31%
  • 歐元/美元相關性0.86，本日上漲0.24%
  • 英鎊/美元相關性0.84，本日上漲0.06%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日上漲0.6%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.14%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.82，本日上漲0.33%

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紐元/美元0.5895+1.08%
澳元/美元0.7135-0.46%
歐元/美元1.1633+0.03%
英鎊/美元1.3428-0.13%
南非蘭特/美元0.0611+0.16%

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