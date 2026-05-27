外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.18%，報0.5901元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日20:30，紐元/美元上漲0.0069點漲幅達1.18%，暫報0.5901點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.78%
- 近 1 週：-0.05%
- 近 3 月：-2.47%
- 近 6 月：+2.35%
- 今年以來：+1.29%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日上漲0.6%
- 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.14%
- 美元/南非蘭特相關性-0.82，本日上漲0.33%
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