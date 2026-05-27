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外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.79%，報0.5878元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日14:50，紐元/美元上漲0.0046點漲幅達0.79%，暫報0.5878點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.78%
  • 近 1 週：-0.05%
  • 近 3 月：-2.47%
  • 近 6 月：+2.35%
  • 今年以來：+1.29%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.90，本日上漲0.24%
  • 歐元/美元相關性0.86，本日上漲0.15%
  • 英鎊/美元相關性0.84，本日上漲0.06%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日上漲0.15%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.09%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.82，本日上漲0.04%

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紐元/美元0.5872+0.69%
澳元/美元0.7139-0.41%
歐元/美元1.1641+0.10%
英鎊/美元1.3443-0.02%
南非蘭特/美元0.0611+0.00%

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