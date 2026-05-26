盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲8.86%，報524.34美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間26日22:31股價上漲42.66美元，報524.34美元，漲幅8.86%，成交量1,930,593（股），盤中最高價535.35美元、最低價516.07美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.17%
- 近 1 月：+7.45%
- 近 3 月：+14.24%
- 近 6 月：-13.37%
- 今年以來：-28.52%
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