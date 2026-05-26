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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲7.14%，報516.07美元

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Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間26日21:30股價上漲34.39美元，報516.07美元，漲幅7.14%，成交量177,622（股），盤中最高價516.07美元、最低價516.07美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.17%
  • 近 1 月：+7.45%
  • 近 3 月：+14.24%
  • 近 6 月：-13.37%
  • 今年以來：-28.52%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A527.39+9.49%

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