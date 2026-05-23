盤中速報 - Worldcoin大跌8.34%，報0.26美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.34%，最新價格0.26美元，總成交量達0.45億美元，總市值7.63億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：0.3美元，近 1 日最低價：0.26美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.91%
- 近 1 月：+1.66%
- 近 3 月：-27.94%
- 近 6 月：-55.95%
- 今年以來：-48.44%
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