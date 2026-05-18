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盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.17%，總成交額1.00億

鉅亨網新聞中心

台股今日造紙工業類股表現疲軟，18日10:04相關指數下跌2.17%，總成交額1.00億元，大盤占比0.02%。

該產業上漲家數1、下跌家數5、平盤家數1。領跌個股正隆(1904-TW)18日10:04股價下跌1.05元，報19.3元，跌幅5.16%。

造紙工業近5日上漲3.28%，集中市場加權指數下跌1.04%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 +3.28% -1.04%
近一月 -2.34% +11.87%
近三月 -2.07% +22.52%
近六月 -5.68% +50.01%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數40647.74-1.27%
正隆19.1-6.14%

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