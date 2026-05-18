盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.17%，總成交額1.00億
鉅亨網新聞中心
台股今日造紙工業類股表現疲軟，18日10:04相關指數下跌2.17%，總成交額1.00億元，大盤占比0.02%。
該產業上漲家數1、下跌家數5、平盤家數1。領跌個股正隆(1904-TW)18日10:04股價下跌1.05元，報19.3元，跌幅5.16%。
造紙工業近5日上漲3.28%，集中市場加權指數下跌1.04%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.28%
|-1.04%
|近一月
|-2.34%
|+11.87%
|近三月
|-2.07%
|+22.52%
|近六月
|-5.68%
|+50.01%
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