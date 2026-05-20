鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-20 19:52

兆豐金控 (2886-TW) 旗下、台灣第一家專業票券金融公司兆豐票券，今（20）於中山堂舉辦 50 周年慶祝茶會，匯聚中央銀行業務局局長謝鳳瑛、法金客戶及金融同業等近 150 位貴賓。曾任兆豐票券董事長的兆豐金控董事長董瑞斌幽默分享，當年唸大學時去參觀，還有同學開玩笑猜測是不是在賣電影「票券」，可窺見當年票券業發展之一斑。

兆豐票券在半世紀的歷程中，承擔起連結貨幣市場資金供需的使命，歷經利率震盪與金融風暴，憑藉制度化管理與靈活策略穩定市場流動性，近年更積極加速數位化與 ESG 轉型，映照出台灣金融體系在不確定性中的強大韌性。

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兆豐金控董事長董瑞斌致詞時回憶，他在 1976 至 1978 年間就讀台大經濟系時，就曾參加系學會活動參訪當時的「中興票券」（兆豐票券前身）。他幽默分享，當時同學們對「票券」一詞還很陌生，甚至有人開玩笑猜測「是不是電影票券」，後來才由當時的總經理林振國親自解說，得知票券是銀行尚未全面開放前，提供企業短期資金融通的重要工具。

董瑞斌強調，50 年對企業而言是非常了不起的成就，期許兆豐票券在穩健的基礎上持續精進專業與應變能力，百尺竿頭更進一步。

兆豐票券代董事長陳適毅則指出，這次茶會以「領航 50 年，啟動新未來」為主題，不僅是對過去半世紀的感念，更是對未來的宣言。他特別感謝歷任長官、經營團隊的擘劃，以及全體同仁的奉獻，讓兆豐票券一步一腳印深耕至今日的龍頭地位。面對全球金融環境的快速變遷、數位科技的加速發展以及永續浪潮，兆豐票券將持續擔任業界的領頭羊與產業引領者。

本次茶會全面導入「環保減碳 × 永續美學 ×ESG 實踐」的核心理念，從食材與器皿的低碳思維，彰顯企業對環境責任與永續經營的承諾。