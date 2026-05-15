盤中速報 - 矽格(6257)急拉3.96%報222.5元，成交13,115張
鉅亨網新聞中心
矽格(6257-TW)近5分K漲速3.96%，15日11:49報222.5元，成交13,115張，今日漲幅為5.7％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽格(6257-TW)近5日股價下跌1.17% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 0.29%。集中市場加權指數 下跌 0.43%， 股價波動與大盤表現同步 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6,303 張
- 外資買賣超：-5,057 張
- 投信買賣超：+806 張
- 自營商買賣超：-2,052 張
- 融資增減：-1,067 張
- 融券增減：-8 張
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