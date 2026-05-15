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盤中速報 - 矽格(6257)急拉3.96%報222.5元，成交13,115張

鉅亨網新聞中心

矽格(6257-TW)近5分K漲速3.96%，15日11:49報222.5元，成交13,115張，今日漲幅為5.7％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽格(6257-TW)近5日股價下跌1.17% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 0.29%。集中市場加權指數 下跌 0.43%， 股價波動與大盤表現同步 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-6,303 張
  • 外資買賣超：-5,057 張
  • 投信買賣超：+806 張
  • 自營商買賣超：-2,052 張
  • 融資增減：-1,067 張
  • 融券增減：-8 張


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