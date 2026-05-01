盤中速報 - ApeCoin大漲8.97%，報0.1592美元

ApeCoin (APE)在過去 24 小時內漲幅超過8.97%，最新價格0.1592美元，總成交量達0.14億美元，總市值1.20億美元，目前市值排名第 84 名。

ApeCoin (APE)是以太坊上ERC的治理代幣，是用來激勵使用者一起建造APE生態鏈的獎勵代幣，APE幣的持有者可以共同治理、投票ApeCoin DAO的任何決議．