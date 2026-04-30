search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 志聖(2467)股價拉至漲停，漲停價609.0元，成交3,915張

鉅亨網新聞中心

志聖(2467-TW)30日10:40上漲55元，股價漲停報609.0元，委買52張，成交3,915張。

主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

志聖(2467-TW)近5日股價下跌7.2%，集中市場加權指數上漲3.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-520 張
  • 外資買賣超：-78 張
  • 投信買賣超：-273 張
  • 自營商買賣超：-169 張
  • 融資增減：+122 張
  • 融券增減：-334 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌停

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數39510.07+0.53%
志聖609+9.93%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

中強短弱
志聖

72.41%

勝率

#上升三紅K

中強短弱
志聖

72.41%

勝率

#動能指標上漲股

中強短弱
志聖

72.41%

勝率

#大戶買散戶拋

中強短弱
志聖

72.41%

勝率

#營收創高股

中強短弱
志聖

72.41%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty