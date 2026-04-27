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鉅亨速報

盤中速報 - 久元(6261)大跌7.26%，報88.2元

鉅亨網新聞中心

久元(6261-TW)27日09:56股價下跌6.9元，報88.2元，跌幅7.26%，成交4,630張。

久元(6261-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及光電產品加工：切割、研磨、測試、挑檢與基板切割等。半導體及光電設備之研發、製造與銷售：IC/CIS/CCM測試設備等。

近5日股價上漲21.46%，櫃買市場加權指數上漲2.47%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3,518 張
  • 外資買賣超：-4,640 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1,122 張
  • 融資增減：+2,115 張
  • 融券增減：+16 張

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