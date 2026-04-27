盤中速報 - 久元(6261)大跌7.26%，報88.2元
鉅亨網新聞中心
久元(6261-TW)27日09:56股價下跌6.9元，報88.2元，跌幅7.26%，成交4,630張。
久元(6261-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及光電產品加工：切割、研磨、測試、挑檢與基板切割等。半導體及光電設備之研發、製造與銷售：IC/CIS/CCM測試設備等。
近5日股價上漲21.46%，櫃買市場加權指數上漲2.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,518 張
- 外資買賣超：-4,640 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1,122 張
- 融資增減：+2,115 張
- 融券增減：+16 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 久元(6261)急拉3.06%報97.5元，成交4,702張
- 盤中速報 - 久元(6261)急拉3.75%報92.9元，成交7,813張
- 盤中速報 - 久元(6261)急跌-3.21%報90.6元，成交6,612張
- 盤中速報 - 久元(6261)股價拉至漲停，漲停價94.7元，成交8,608張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇