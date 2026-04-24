盤中速報 - 久元(6261)急拉3.06%報97.5元，成交4,702張
鉅亨網新聞中心
久元(6261-TW)近5分K漲速3.06%，24日10:10報97.5元，成交4,702張，今日漲幅為2.63％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
久元(6261-TW)近5日股價上漲20.87% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 7.32%。櫃買市場加權指數 上漲 4.2%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-188 張
- 外資買賣超：-1,153 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+965 張
- 融資增減：+516 張
- 融券增減：+13 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 久元(6261)急拉3.75%報92.9元，成交7,813張
- 盤中速報 - 久元(6261)急跌-3.21%報90.6元，成交6,612張
- 盤中速報 - 久元(6261)股價拉至漲停，漲停價94.7元，成交8,608張
- 盤中速報 - 久元(6261)急拉3.09%報90.0元，成交6,400張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇