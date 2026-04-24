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鉅亨速報

盤中速報 - 久元(6261)急拉3.06%報97.5元，成交4,702張

鉅亨網新聞中心

久元(6261-TW)近5分K漲速3.06%，24日10:10報97.5元，成交4,702張，今日漲幅為2.63％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

久元(6261-TW)近5日股價上漲20.87% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 7.32%。櫃買市場加權指數 上漲 4.2%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-188 張
  • 外資買賣超：-1,153 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+965 張
  • 融資增減：+516 張
  • 融券增減：+13 張


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