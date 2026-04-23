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鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.09%，報459.09美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間23日21:31股價下跌24.62美元，報459.09美元，跌幅5.09%，成交量144,094（股），盤中最高價471.19美元、最低價459.09美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.11%
  • 近 1 月：+9.34%
  • 近 3 月：-7.32%
  • 近 6 月：-14.36%
  • 今年以來：-28.21%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A458.7-5.17%

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