盤中速報 - 茂矽(2342)大跌7.36%，報30.85元
鉅亨網新聞中心
茂矽(2342-TW)23日12:13股價下跌2.45元，報30.85元，跌幅7.36%，成交2,801張。
茂矽(2342-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1. 研究、設計、發展、測試、製造及銷售各種大型、超大型積體電。路及其相關之零組件及系統產品。 2.太陽能電池及相關系統與產品。
近5日股價上漲12.31%，集中市場加權指數上漲3.15%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,047 張
- 外資買賣超：+2,033 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
- 融資增減：-127 張
- 融券增減：-8 張
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