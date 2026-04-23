盤中速報 - 采鈺(6789)急拉3.46%報538.0元，成交4,332張
鉅亨網新聞中心
采鈺(6789-TW)近5分K漲速3.46%，23日09:24報538.0元，成交4,332張，今日漲幅為9.91％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
采鈺(6789-TW)近5日股價上漲19.39% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 1.62%。集中市場加權指數 上漲 3.15%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,291 張
- 外資買賣超：-1,078 張
- 投信買賣超：-109 張
- 自營商買賣超：-104 張
- 融資增減：-1,688 張
- 融券增減：+67 張
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