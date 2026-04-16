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鉅亨速報

盤中速報 - 強茂(2481)大漲8.96%，報107元

鉅亨網新聞中心

強茂(2481-TW)16日10:42股價上漲8.8元，報107.0元，漲幅8.96%，成交36,414張。

強茂(2481-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率分離式元件之生產製造,銷售及進出口業務。一般精密電子材料及零組件之製造加工配置買賣進出口業務。

近5日股價下跌1.96%，集中市場加權指數上漲5.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4,992 張
  • 外資買賣超：-2,218 張
  • 投信買賣超：-3,613 張
  • 自營商買賣超：+839 張
  • 融資增減：-323 張
  • 融券增減：-471 張

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