盤中速報 - 強茂(2481)大漲8.96%，報107元
鉅亨網新聞中心
強茂(2481-TW)16日10:42股價上漲8.8元，報107.0元，漲幅8.96%，成交36,414張。
強茂(2481-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率分離式元件之生產製造,銷售及進出口業務。一般精密電子材料及零組件之製造加工配置買賣進出口業務。
近5日股價下跌1.96%，集中市場加權指數上漲5.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,992 張
- 外資買賣超：-2,218 張
- 投信買賣超：-3,613 張
- 自營商買賣超：+839 張
- 融資增減：-323 張
- 融券增減：-471 張
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