盤中速報 - 車厘子大漲14.62%，報0.0429美元
鉅亨網新聞中心
車厘子(CHZ)在過去 24 小時內漲幅超過14.62%，最新價格0.0429美元，總成交量達0.06億美元，總市值4.42億美元，目前市值排名第 47 名。
近 1 日最高價：0.043美元，近 1 日最低價：0.0364美元，流通供給量：10,313,704,650。
Chiliz（CHZ）是體育和娛樂的領先數字貨幣，為全球首個基於區塊鏈的粉絲參與和獎勵平臺Socios.com提供支援。該公司於2018年在馬耳他成立，其願景是彌合主動和被動粉絲之間的鴻溝，為成千上萬的體育迷提供“粉絲代幣”，作為代幣化的影響力。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.10%
- 近 1 月：-3.34%
- 近 3 月：-37.19%
- 近 6 月：+5.95%
- 今年以來：-11.14%
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