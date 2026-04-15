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盤中速報 - 千附精密(6829)急拉4.14%報163.5元，成交4,678張

鉅亨網新聞中心

千附精密(6829-TW)近5分K漲速4.14%，15日13:13報163.5元，成交4,678張，今日漲幅為9.73％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

千附精密(6829-TW)近5日股價上漲26.27% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 12.78%。櫃買市場加權指數 上漲 9.33%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,282 張
  • 外資買賣超：+900 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+382 張
  • 融資增減：+123 張
  • 融券增減：+36 張


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