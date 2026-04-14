盤中速報 - Lido DAO大漲16.33%，報0.35美元
鉅亨網新聞中心
Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內漲幅超過16.33%，最新價格0.35美元，總成交量達0.08億美元，總市值3.04億美元，目前市值排名第 53 名。
近 1 日最高價：0.37美元，近 1 日最低價：0.3美元，流通供給量：849,264,459。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.44%
- 近 1 月：+4.29%
- 近 3 月：-51.60%
- 近 6 月：-67.75%
- 今年以來：-48.35%
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