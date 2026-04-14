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鉅亨速報

盤中速報 - 博士旺(3555)急跌-5.19%報216.0元，成交627張

鉅亨網新聞中心

博士旺(3555-TW)近5分K跌速5.19%，14日09:19報216.0元，成交627張，今日漲幅為0.7％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博士旺(3555-TW)近5日股價上漲43% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 13.95%。櫃買市場加權指數 上漲 10.8%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-406 張
  • 外資買賣超：-371 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-35 張
  • 融資增減：+298 張
  • 融券增減：+6 張


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