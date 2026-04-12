盤中速報 - TRU大漲87.1%，報0.0116美元

TRU幣英文全稱是TrueFi，發行日期是2018-07-18，是由TRU提供支持的無抵押借貸DeFi協定。 它使貸方可以從借入的加密貨幣（從TUSD開始）獲得高而穩定的回報，同時在如何分配借入資本方面具有完全的透明度，是TrueFi的ERC-20原生功能型代幣。TrueFi是一種用於無抵押貸款的去中心化金融（DeFi）協議。