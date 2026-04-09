盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額4.99億
鉅亨網新聞中心
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，09日11:19相關指數下跌2.1%，總成交額4.99億元，大盤占比0.09%。
該產業上漲家數4、下跌家數4、平盤家數0。領跌個股台塑化(6505-TW)09日11:19股價下跌1.3元，報53.0元，跌幅2.39%。
油電燃氣近5日下跌2.27%，集中市場加權指數上漲4.78%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.27%
|+4.78%
|近一月
|-11.7%
|+3.46%
|近三月
|+12.6%
|+14.5%
|近六月
|+23.23%
|+28.44%
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