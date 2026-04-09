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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額4.99億

鉅亨網新聞中心

台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，09日11:19相關指數下跌2.1%，總成交額4.99億元，大盤占比0.09%。

該產業上漲家數4、下跌家數4、平盤家數0。領跌個股台塑化(6505-TW)09日11:19股價下跌1.3元，報53.0元，跌幅2.39%。

油電燃氣近5日下跌2.27%，集中市場加權指數上漲4.78%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -2.27% +4.78%
近一月 -11.7% +3.46%
近三月 +12.6% +14.5%
近六月 +23.23% +28.44%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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