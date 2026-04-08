search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲5.57%，報8449.29點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日12:18，費城半導體上漲445.42點（或5.57%），暫報8449.29點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲10.06%；英特爾(INTC-US)上漲9.36%；英特格(ENTG-US)上漲8.99%；泰瑞達(TER-US)上漲8.98%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲8.75%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體8488.616.06%
安可52.645+10.6%
英特爾58.585+10.7%
英特格129.475+9.22%
泰瑞達354.71+10.7%
Onto Innovation Inc.238.92+9.04%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty