盤中速報 - 費城半導體大漲5.57%，報8449.29點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日12:18，費城半導體上漲445.42點（或5.57%），暫報8449.29點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.48%
- 近 1 月：+6.51%
- 近 3 月：+5.66%
- 近 6 月：+20.64%
- 今年以來：+13%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲10.06%；英特爾(INTC-US)上漲9.36%；英特格(ENTG-US)上漲8.99%；泰瑞達(TER-US)上漲8.98%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲8.75%。
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