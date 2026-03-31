盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲6.09%，報200.8美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間01日01:44股價上漲11.53美元，報200.80美元，漲幅6.09%，成交量483,253（股），盤中最高價202.51美元、最低價193.60美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.78%
- 近 1 月：-12.33%
- 近 3 月：+18.29%
- 近 6 月：+46.47%
- 今年以來：+19.9%
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