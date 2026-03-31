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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲6.09%，報200.8美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間01日01:44股價上漲11.53美元，報200.80美元，漲幅6.09%，成交量483,253（股），盤中最高價202.51美元、最低價193.60美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-9.78%
  • 近 1 月：-12.33%
  • 近 3 月：+18.29%
  • 近 6 月：+46.47%
  • 今年以來：+19.9%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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