鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.08億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-03-31 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；本體鏈網(ONT)24小時跌幅10.4%。

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近一週漲幅：UTK(UTK)近一週漲幅40.4%；SXP(SXP)近一週漲幅39.1%；IDEX(IDEX)近一週漲幅26.2%。