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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.11%，報193.8美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間30日22:34股價下跌10.43美元，報193.80美元，跌幅5.11%，成交量199,741（股），盤中最高價207.48美元、最低價193.80美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.03%
  • 近 1 月：-5.4%
  • 近 3 月：+28.39%
  • 近 6 月：+56.62%
  • 今年以來：+29.37%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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費城半導體7271.58-2.50%
Onto Innovation Inc.193.33-5.34%

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