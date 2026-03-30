盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.11%，報193.8美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間30日22:34股價下跌10.43美元，報193.80美元，跌幅5.11%，成交量199,741（股），盤中最高價207.48美元、最低價193.80美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.03%
- 近 1 月：-5.4%
- 近 3 月：+28.39%
- 近 6 月：+56.62%
- 今年以來：+29.37%
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