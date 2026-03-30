外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.77%，報183.06元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日20:10，歐元/日元下跌1.42點跌幅達0.77%，暫報183.06點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.08%
- 近 1 週：+0.14%
- 近 3 月：+0.43%
- 近 6 月：+5.90%
- 今年以來：+0.26%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/土耳其里拉相關性-0.22，本日下跌0.08%
- 美元/瑞郎相關性-0.14，本日下跌0.15%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.13，本日下跌0.38%
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