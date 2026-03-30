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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.77%，報183.06元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日20:10，歐元/日元下跌1.42點跌幅達0.77%，暫報183.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.08%
  • 近 1 週：+0.14%
  • 近 3 月：+0.43%
  • 近 6 月：+5.90%
  • 今年以來：+0.26%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/土耳其里拉相關性-0.22，本日下跌0.08%
  • 美元/瑞郎相關性-0.14，本日下跌0.15%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.13，本日下跌0.38%

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歐元/日元182.80-0.91%
日元/美元0.0063+0.00%
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澳元/美元0.6855-0.22%

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