鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.71億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-03-30 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：本體鏈網(ONT)24小時跌幅20.6%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

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近一週漲幅：UTK(UTK)近一週漲幅39.3%；SXP(SXP)近一週漲幅35.5%；Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅30.7%。