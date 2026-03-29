鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.08億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,696.25美元，24小時漲跌幅+0.52%；以太幣(ETH)現報價格2,003.64美元，24小時漲跌幅+0.34%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達6.08億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.73億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.93億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。
24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅13%。
近一週漲幅：UTK(UTK)近一週漲幅33.9%；Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅32.6%；SXP(SXP)近一週漲幅26.6%。
近一週跌幅：本體鏈網(ONT)近一週跌幅63%；Stargate Finance(STG)近一週跌幅38.7%；DYDX(DYDX)近一週跌幅17.4%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.23億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.77億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.06億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.05億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇