盤中速報 - ANKR大漲8.57%，報0.00545美元
鉅亨網新聞中心
ANKR(ANKR)在過去 24 小時內漲幅超過8.57%，最新價格0.00545美元，總成交量達0.04億美元，總市值0.55億美元，目前市值排名第 115 名。
近 1 日最高價：0.00556美元，近 1 日最低價：0.00478美元，流通供給量：10,000,000,000。
Ankr Network透過區塊鏈分散式技術，利用計算機資料的剩餘運算能力，為用戶提供一個共享的雲端服務平台，比起公有的雲端服務，使用者可以用更低的成本使用容器資源，而計算資源提供者可將多餘的運算力變現，實現共享經濟，同時也避免因公有雲端服務的集中化，可能會造成的節點故障風險。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.11%
- 近 1 月：+13.52%
- 近 3 月：-23.55%
- 近 6 月：-64.43%
- 今年以來：-25.42%
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