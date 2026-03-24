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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.81%，報0.7923元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間25日01:10，美元/瑞郎上漲0.0064點漲幅達0.81%，暫報0.7923點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.46%
  • 近 1 週：-0.25%
  • 近 3 月：-0.22%
  • 近 6 月：-0.64%
  • 今年以來：-0.87%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲0.83%
  • 美元/加幣相關性0.79，本日上漲0.44%
  • 美元/新加坡幣相關性0.74，本日上漲0.57%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日上漲0.49%
  • 英鎊/美元相關性-0.78，本日上漲0.54%
  • 紐元/美元相關性-0.70，本日上漲1.03%

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美元/瑞郎0.7920+0.78%
加幣/美元0.7254-0.45%
歐元/美元1.1564-0.43%
英鎊/美元1.3360-0.48%
紐元/美元0.5794-1.01%

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