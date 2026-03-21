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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.1元上修至22.25元，其中最高估值23.09元，最低估值19.14元，預估目標價為294.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|23.09(23.09)
|27.38
|29.41
|最低值
|19.14(19.14)
|21.04
|28.38
|平均值
|21.39(21.33)
|24.26
|28.89
|中位數
|22.25(22.1)
|25.09
|28.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|436,312,000
|509,748,000
|537,154,010
|最低值
|383,154,270
|434,297,710
|478,033,160
|平均值
|415,679,640
|479,886,740
|507,593,580
|中位數
|425,977,240
|493,908,500
|507,593,580
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|12,189,874
|9,788,540
|4,742,979
|6,538,521
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|336,936,660
|265,148,779
|136,773,409
|107,263,644
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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