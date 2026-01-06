盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.03%，報601.08美元
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間06日23:05股價下跌31.83美元，報601.08美元，跌幅5.03%，成交量883,664（股），盤中最高價632.04美元、最低價601.01美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.52%
- 近 1 月：-10.64%
- 近 3 月：+5.34%
- 近 6 月：+79.22%
- 今年以來：0%
