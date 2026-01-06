search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.03%，報601.08美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間06日23:05股價下跌31.83美元，報601.08美元，跌幅5.03%，成交量883,664（股），盤中最高價632.04美元、最低價601.01美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.52%
  • 近 1 月：-10.64%
  • 近 3 月：+5.34%
  • 近 6 月：+79.22%
  • 今年以來：0%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006915.610.20%
道瓊指數49168.510.39%
NASDAQ23424.41+0.12%
費城半導體7605.292.13%
Applovin Corp - Class A604.655-4.46%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty