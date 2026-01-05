盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.36%，報174.76美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間05日22:30股價上漲8.89美元，報174.76美元，漲幅5.36%，成交量16,041（股），盤中最高價174.76美元、最低價170.50美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.27%
- 近 1 月：+4.03%
- 近 3 月：+15.42%
- 近 6 月：+59.43%
- 今年以來：0%
