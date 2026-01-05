search icon



鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.36%，報174.76美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間05日22:30股價上漲8.89美元，報174.76美元，漲幅5.36%，成交量16,041（股），盤中最高價174.76美元、最低價170.50美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.27%
  • 近 1 月：+4.03%
  • 近 3 月：+15.42%
  • 近 6 月：+59.43%
  • 今年以來：0%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006908.210.73%
道瓊指數49020.921.32%
NASDAQ23461.88+0.97%
費城半導體7539.412.33%
Onto Innovation Inc.177.455+6.98%

