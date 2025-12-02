search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.29%，報154.78美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間02日23:19股價上漲7.78美元，報154.78美元，漲幅5.29%，成交量147,804（股），盤中最高價154.78美元、最低價149.59美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.86%
  • 近 1 月：+6.05%
  • 近 3 月：+37.79%
  • 近 6 月：+54.33%
  • 今年以來：-16.48%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006816.850.06%
道瓊指數47374.600.18%
NASDAQ23337.54+0.26%
費城半導體7080.360.85%
Onto Innovation Inc.150.945+2.68%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty