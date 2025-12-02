盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.29%，報154.78美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間02日23:19股價上漲7.78美元，報154.78美元，漲幅5.29%，成交量147,804（股），盤中最高價154.78美元、最低價149.59美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.86%
- 近 1 月：+6.05%
- 近 3 月：+37.79%
- 近 6 月：+54.33%
- 今年以來：-16.48%
