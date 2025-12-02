盤中速報 - 費城半導體大漲1.1%，報7097.59點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日10:30，費城半導體上漲77.07點（或1.1%），暫報7097.59點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.73%
- 近 1 月：-2.88%
- 近 3 月：+25.24%
- 近 6 月：+45.27%
- 今年以來：+39.81%
焦點個股
費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲4.09%；連貫(COHR-US)上漲3.27%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲2.03%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.98%。
