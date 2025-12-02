search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲1.1%，報7097.59點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日10:30，費城半導體上漲77.07點（或1.1%），暫報7097.59點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.73%
  • 近 1 月：-2.88%
  • 近 3 月：+25.24%
  • 近 6 月：+45.27%
  • 今年以來：+39.81%

焦點個股


費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲4.09%；連貫(COHR-US)上漲3.27%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲2.03%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.98%。

部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌0.22%；安森美半導體(ON-US)下跌0.09%。


費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7169.062.12%
泰瑞達188.295+4.82%
連貫169.065+3.40%
萊迪思半導體70.56+2.84%
Onto Innovation Inc.152.75+3.91%
邁威爾科技93.06+2.15%
美光科技240.73+0.11%
安森美半導體49.88-1.09%

