盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.01%，報142.07美元
鉅亨網新聞中心
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間01日22:41股價上漲6.78美元，報142.07美元，漲幅5.01%，成交量615,012（股），盤中最高價142.71美元、最低價136.11美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.24%
- 近 1 月：-1.43%
- 近 3 月：-10.39%
- 近 6 月：-15.53%
- 今年以來：-23.01%
