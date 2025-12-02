search icon



盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.01%，報142.07美元

鉅亨網新聞中心

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間01日22:41股價上漲6.78美元，報142.07美元，漲幅5.01%，成交量615,012（股），盤中最高價142.71美元、最低價136.11美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.24%
  • 近 1 月：-1.43%
  • 近 3 月：-10.39%
  • 近 6 月：-15.53%
  • 今年以來：-23.01%

美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公司

S&P 5006829.60-0.28%
道瓊指數47460.37-0.54%
NASDAQ23321.48-0.19%
費城半導體7050.820.37%
Old Dominion Freight Line公司143.05+5.74%

