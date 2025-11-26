search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.03%，報583.97美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間26日23:03股價上漲27.94美元，報583.97美元，漲幅5.03%，成交量718,209（股），盤中最高價584.00美元、最低價563.50美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+6.42%
  • 近 1 月：-9.71%
  • 近 3 月：+24.21%
  • 近 6 月：+46.96%
  • 今年以來：+63.79%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006818.200.77%
道瓊指數47461.850.74%
NASDAQ23208.27+0.79%
費城半導體6882.542.51%
Applovin Corp - Class A585.5173+5.30%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty