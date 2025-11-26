盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.03%，報583.97美元
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間26日23:03股價上漲27.94美元，報583.97美元，漲幅5.03%，成交量718,209（股），盤中最高價584.00美元、最低價563.50美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.42%
- 近 1 月：-9.71%
- 近 3 月：+24.21%
- 近 6 月：+46.96%
- 今年以來：+63.79%
