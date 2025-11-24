search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大漲5.03%，報314.72美元

鉅亨網新聞中心

Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間24日22:34股價上漲15.07美元，報314.72美元，漲幅5.03%，成交量4,792,797（股），盤中最高價314.74美元、最低價309.40美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.92%
  • 近 1 月：+18.1%
  • 近 3 月：+44.95%
  • 近 6 月：+76.69%
  • 今年以來：+57.19%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(C)

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006821.290.82%
道瓊指數47474.760.77%
NASDAQ23216.72+0.83%
費城半導體6885.352.55%
Alphabet公司(C)320.05-1.11%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty