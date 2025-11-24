盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大漲5.03%，報314.72美元
鉅亨網新聞中心
Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間24日22:34股價上漲15.07美元，報314.72美元，漲幅5.03%，成交量4,792,797（股），盤中最高價314.74美元、最低價309.40美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.92%
- 近 1 月：+18.1%
- 近 3 月：+44.95%
- 近 6 月：+76.69%
- 今年以來：+57.19%
