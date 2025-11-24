search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報6534.28點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日10:32，費城半導體上漲127.85點（或2%），暫報6534.28點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.46%
  • 近 1 月：-6.44%
  • 近 3 月：+11.33%
  • 近 6 月：+36.24%
  • 今年以來：+27.58%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲5.04%；連貫(COHR-US)上漲4.9%；博通(AVGO-US)上漲3.93%；泰瑞達(TER-US)上漲2.44%；超微半導體(AMD-US)上漲2.43%。

部分成分股表現相對疲軟，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌0.47%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.4%；英特格(ENTG-US)下跌0.39%；格羅方德(GFS-US)下跌0.22%；台積電ADR(TSM-US)下跌0.06%。


