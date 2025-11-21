search icon



盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅3.84%，總成交額68.59億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子零組件業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌3.84%，總成交額68.59億元，大盤占比15.59%。

該產業上漲家數4、下跌家數84、平盤家數3。領跌個股台達電(2308-TW)21日09:05股價下跌50元，報904.0元，跌幅5.24%。

零組件業近5日下跌1.58%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 -1.58% -1.71%
近一月 +2.12% -0.95%
近三月 +31.34% +16.09%
近六月 +83.34% +27.41%

集中市場加權指數26731.49-2.53%
台達電909-4.72%

