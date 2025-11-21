盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅3.84%，總成交額68.59億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子零組件業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌3.84%，總成交額68.59億元，大盤占比15.59%。
該產業上漲家數4、下跌家數84、平盤家數3。領跌個股台達電(2308-TW)21日09:05股價下跌50元，報904.0元，跌幅5.24%。
零組件業近5日下跌1.58%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.58%
|-1.71%
|近一月
|+2.12%
|-0.95%
|近三月
|+31.34%
|+16.09%
|近六月
|+83.34%
|+27.41%
