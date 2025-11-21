盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅3.42%，總成交額38.87億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌3.42%，總成交額38.87億元，大盤占比8.84%。
該產業上漲家數3、下跌家數31、平盤家數3。領跌個股鴻海(2317-TW)21日09:05股價下跌9元，報227.5元，跌幅3.81%。
其他電子近5日下跌4.29%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.29%
|-1.71%
|近一月
|+1.76%
|-0.95%
|近三月
|+17.95%
|+16.09%
|近六月
|+50.88%
|+27.41%
