盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅3.42%，總成交額38.87億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌3.42%，總成交額38.87億元，大盤占比8.84%。

該產業上漲家數3、下跌家數31、平盤家數3。領跌個股鴻海(2317-TW)21日09:05股價下跌9元，報227.5元，跌幅3.81%。

其他電子近5日下跌4.29%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 -4.29% -1.71%
近一月 +1.76% -0.95%
近三月 +17.95% +16.09%
近六月 +50.88% +27.41%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26748.89-2.47%
鴻海229-3.17%

#島狀下跌

中強短弱
鴻海

61.29%

勝率

看更多
