search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅4.13%，總成交額216.89億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌4.13%，總成交額216.89億元，大盤占比49.31%。

該產業上漲家數0、下跌家數84、平盤家數3。領跌個股華邦電(2344-TW)21日09:05股價下跌5.3元，報52.7元，跌幅9.14%。

半導體業近5日下跌0.95%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 -0.95% -1.71%
近一月 -1.29% -0.95%
近三月 +26.0% +16.09%
近六月 +42.08% +27.41%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26434.94-3.61%
華邦電52.2-10.0%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty