盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅4.13%，總成交額216.89億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌4.13%，總成交額216.89億元，大盤占比49.31%。
該產業上漲家數0、下跌家數84、平盤家數3。領跌個股華邦電(2344-TW)21日09:05股價下跌5.3元，報52.7元，跌幅9.14%。
半導體業近5日下跌0.95%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.95%
|-1.71%
|近一月
|-1.29%
|-0.95%
|近三月
|+26.0%
|+16.09%
|近六月
|+42.08%
|+27.41%
