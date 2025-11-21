search icon



盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.64%，總成交額0.60億

鉅亨網新聞中心

台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌2.64%，總成交額0.60億元，大盤占比0.14%。

該產業上漲家數2、下跌家數3、平盤家數1。領跌個股台塑化(6505-TW)21日09:05股價下跌1.6元，報54.6元，跌幅2.85%。

油電燃氣近5日上漲1.44%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 +1.44% -1.71%
近一月 +21.84% -0.95%
近三月 +32.77% +16.09%
近六月 +35.67% +27.41%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

集中市場加權指數26749.27-2.47%
台塑化55.1-1.96%

#高盈餘高毛利

偏強
台塑化

83.87%

勝率

