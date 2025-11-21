盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.64%，總成交額0.60億
鉅亨網新聞中心
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌2.64%，總成交額0.60億元，大盤占比0.14%。
該產業上漲家數2、下跌家數3、平盤家數1。領跌個股台塑化(6505-TW)21日09:05股價下跌1.6元，報54.6元，跌幅2.85%。
油電燃氣近5日上漲1.44%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.44%
|-1.71%
|近一月
|+21.84%
|-0.95%
|近三月
|+32.77%
|+16.09%
|近六月
|+35.67%
|+27.41%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 金山電(8042)大漲7.12%，報49.65元
- 盤中速報 - 金山電(8042)急拉5.55%報49.35元，成交7,880張
- 盤中速報 - 竣邦-KY(4442)急跌-3.14%報59.1元，成交227張
- 盤中速報 - 全新(2455)大跌7.24%，報134.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇