盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.17%，總成交額0.44億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌2.17%，總成交額0.44億元，大盤占比0.48%。

該產業上漲家數2、下跌家數9、平盤家數3。領跌個股晶呈科技(4768-TW)21日09:05股價下跌8元，報198.5元，跌幅3.87%。

化學股價指數近5日下跌2.13%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.13% -2.82%
近一月 -9.59% -3.91%
近三月 +12.18% +4.82%
近六月 +24.76% +11.07%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

