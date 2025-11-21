search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌3.02%，報6468.38點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間21日01:20，費城半導體下跌201.65點（或3.02%），暫報6468.38點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.82%
  • 近 1 月：-3.12%
  • 近 3 月：+17.61%
  • 近 6 月：+36.19%
  • 今年以來：+32.83%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌9.09%；超微半導體(AMD-US)下跌5.88%；泰瑞達(TER-US)下跌5.09%；艾司摩爾(ASML-US)下跌4.2%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.86%。


費城半導體

