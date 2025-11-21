盤中速報 - 費城半導體大跌3.02%，報6468.38點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間21日01:20，費城半導體下跌201.65點（或3.02%），暫報6468.38點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.82%
- 近 1 月：-3.12%
- 近 3 月：+17.61%
- 近 6 月：+36.19%
- 今年以來：+32.83%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌9.09%；超微半導體(AMD-US)下跌5.88%；泰瑞達(TER-US)下跌5.09%；艾司摩爾(ASML-US)下跌4.2%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.86%。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大跌5.01%，報159.8美元
- 盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5.06%，報192.07美元
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大跌5.01%，報212.35美元
- 盤中速報 - 費城半導體大跌2.1%，報6529.88點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇