盤中速報 - 費城半導體大跌2.1%，報6529.88點
截至台北時間21日01:07，費城半導體下跌140.15點（或2.1%），暫報6529.88點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.82%
- 近 1 月：-3.12%
- 近 3 月：+17.61%
- 近 6 月：+36.19%
- 今年以來：+32.83%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌8.59%；超微半導體(AMD-US)下跌4.31%；泰瑞達(TER-US)下跌3.83%；艾司摩爾(ASML-US)下跌3.7%；應用材料(AMAT-US)下跌3.13%。
部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲0.7%；和康電訊(MTSI-US)上漲0.17%；台積電ADR(TSM-US)上漲0.05%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.01%。
