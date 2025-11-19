盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大漲5.02%，報299.26美元
鉅亨網新聞中心
Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間19日22:42股價上漲14.3美元，報299.26美元，漲幅5.02%，成交量5,862,672（股），盤中最高價299.26美元、最低價287.67美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.1%
- 近 1 月：+12.53%
- 近 3 月：+39.8%
- 近 6 月：+70.13%
- 今年以來：+49.82%
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 博通(AVGO-US)大漲5.01%，報357.55美元
- 盤中速報 - 費城半導體大漲2.01%，報6682.43點
- 盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.01%，報130.31美元
- 盤中速報 - 連貫(COHR-US)大漲5.14%，報145.25美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇