search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大漲5.02%，報299.26美元

鉅亨網新聞中心

Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間19日22:42股價上漲14.3美元，報299.26美元，漲幅5.02%，成交量5,862,672（股），盤中最高價299.26美元、最低價287.67美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.1%
  • 近 1 月：+12.53%
  • 近 3 月：+39.8%
  • 近 6 月：+70.13%
  • 今年以來：+49.82%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(C)

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006681.510.97%
道瓊指數46238.870.32%
NASDAQ22804.32+1.66%
費城半導體6748.223.01%
Alphabet公司(C)302.89+6.29%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty