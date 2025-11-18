search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2.02%，報6570.12點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間18日10:47，費城半導體下跌135.62點（或2.02%），暫報6570.12點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.3%
  • 近 1 月：-1.07%
  • 近 3 月：+16.09%
  • 近 6 月：+36.23%
  • 今年以來：+33.54%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌4.22%；美光科技(MU-US)下跌3.81%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.04%；連貫(COHR-US)下跌3.03%；安謀控股公司(ARM-US)下跌3.03%。

部分成分股表現相對穩健，凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.24%。


