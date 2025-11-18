盤中速報 - 費城半導體大跌2.03%，報6673.04點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間18日03:38，費城半導體下跌138.16點（或2.03%），暫報6673.04點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.83%
- 近 1 月：+0.16%
- 近 3 月：+18.4%
- 近 6 月：+38.38%
- 今年以來：+35.64%
焦點個股
費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領跌。英特格(ENTG-US)下跌4.76%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.58%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌4.11%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌3.9%；高通(QCOM-US)下跌3.69%。
部分成分股表現相對穩健，艾司摩爾(ASML-US)上漲0.93%；應用材料(AMAT-US)上漲0.7%；格羅方德(GFS-US)上漲0.24%。
